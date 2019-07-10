الولايات المتحدة تطلب من الدنمارك تدريب إرهابيي "ي ب ك" بسوريا

كوبنهاغن / الخليج 365

ذكرت صحيفة "بوليتيكن" الدنماركية، أن الولايات المتحدة طلبت من الدنمارك إرسال جنود إلى سوريا، وتدريب عناصر تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي.

ولفتت الصحيفة في خبر الثلاثاء، إلى أن الموضوع جرى طرحه للنقاش في لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الدنماركي.

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وأوضحت أن الحكومة الجديدة التي باشرت مهامها الشهر المنصرم في وضع حرج، لأنه يتحتم عليها الاختيار بين تركيا، والولايات المتحدة.

وأشارت إلى تجنب وزارتي الدفاع والخارجية التعليق على الموضوع، فيما يكتنف الغموض كيفية تعاطي الدنمارك مع الطلب الأمريكي.

يشار إلى أن حزب "الشعب اليساري" و"قائمة الوحدة" (تحالف الحمر ـ الخضر)، اللذين يدعمان حكومة الأقلية للحزب الديمقراطي الاجتماعي، يعدان من الأحزاب المناصرة في الغرب لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك"، ذراع منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.