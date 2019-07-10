تركيا تدفع بتعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود السورية

شانلي أورفا/الخليج 365

أرسل الجيش التركي، فجر الأربعاء، تعزيزات عسكرية لوحداته المرابطة على الحدود مع سوريا.

وبحسب مراسل الخليج 365، وصلت، الأربعاء، دفعة جديدة من الآليات العسكرية إلى ولاية شانلي أورفا المتاخمة للأراضي السورية؛ بهدف تعزيز قدرات الوحدات العسكرية التركية العاملة قرب الحدود.

ووفق المصدر فإن التعزيزات الجديدة وصلت منطقة "آقجه قلعه" التابعة لشانلي أورفا، في فوج مكون من 20 مركبة عبارة عن شاحنات محملة بالذخيرة، والدبابات، ومدافع الهاوتزر، قادمة من قيادة اللواء 20 مدرعات.

وتم تسليم هذه التعزيزات لقيادة الفوج الثالث حدود بمنطقة "آقجه قلعة"، ومن المنتظر القيام بنشرها بعدد من المواقع على خط الجبهة المتاخم للحدود السورية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.