الدفاع التركية: تحييد 15 إرهابيًا من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن سلاح الجو تمكن من تحييد 15 إرهابيًا في غارة جوية ضد منظمة "بي كا كا" الانفصالية شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، إن سلاح الجو شن غارة على منطقة "حفتانين" شمالي العراق، بالتوازي مع عملية "المخلب" المستمرة بمنطقة "هاكورك".

وأوضحت أن الغارة استهدفت مخابئ وتحصينات تابعة لـ"بي كا كا"، وأسفرت عن تحييد 15 من إرهابيي المنظمة.

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وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء الكامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.



ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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