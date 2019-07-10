تجمع المهنيين: السيسي يهنىء الشعب السوداني بخلع نظام البشير

الخرطوم/ حسام بدوي/ الخليج 365

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء، أن "وفدًا مصريًا رفيع المستوى" نقل إليه تهنئة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بنجاح الثورة الشعبية السودانية في خلع نظام عمر البشير (1989: 2019).

وقالت لجنة العلاقات الخارجية بالتجمع، في بيان، إن التجمع استقبل في مقره بالعاصمة الخرطوم، الثلاثاء، "وفدًا مصريًا رفيع المستوى".

ولم توضح اللجنة إن كان الوفد رسميًا أم لا.

وأضافت أن "الوفد نقل تهاني الحكومة المصرية والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بانتصار إرادة الشعب السوداني في ثورته المجيدة لخلع نظام (حزب) المؤتمر الوطني وعمر البشير".

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عامًا في السلطة، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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وأوضح تجمع المهنيين أن "اللقاء تناول العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطورات العملية السياسية الحالية".

وشهدت العلاقات بين الجارتين، خلال السنوات الماضية، توترات عديدة؛ بسبب ملفات خلافية، أبرزها هو النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وسد "النهضة" الإثيوبي (قيد الإنشاء) على نهر النيل.

كما تناول اللقاء "ضرورة تحقيق مطالب الشعب السوداني في الانتقال العاجل لتأسيس السلطة المدنية وتحقيق السلام العادل والشامل"، بحسب البيان.

وأعرب المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مرارًا اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل تخوفات شعبية من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وبوساطة كل من إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، في 5 يوليو/تموز الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة، خلال فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وتقود إلى انتخابات.

وأعلن المجلس العسكري، الثلاثاء، اكتمال صياغة مسودة الاتفاق، التي سيوقعها مع قوى التغيير، على أن يتم تسليمها إلى الأطراف المعنية، الأربعاء، لتكون جاهزة للتوقيع، عقب المراجعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.