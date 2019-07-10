طفل يقتل شقيقه بسلاح صيد في #حائل

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صحيفة الخليج الالكترونية
شهدت منطقة حائل أمس (الثلاثاء) واقعة مؤلمة؛ حيث قـتل طفلٌ يبلغ من العمر 5 سنوات شقيقه (4 سنوات) بطلقات نارية، أطلقها عن طريق الخطأ من سـلاح خاص بالصيد.
وأكدت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن القـتل وقع بالخطأ دون معرفة الطفلين بالسـلاح، فيما ينتظر صدور بيان رسمي بالواقعة من شرطة المنطقة لتوضيح ملابسات الحـادث.
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