بدء إيداع الدفعة الـ20 لمستفيدي #حساب_المواطن

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج “حساب المواطن” الیوم (الأربعاء)، عن البدء في إيداع الدفعة الـ20 من الدعم للمستفیدين من البرنامج. وأوضح البرنامج في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، على أن يستمر الإيداع حتى نهاية اليوم.

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