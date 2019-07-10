يكافح #السرطان والسكري ويحسّن المناعة.. فوائد عديدة للفطر

صحيفة الخليج الالكترونية

يعد الفطر من المكونات الأساسية في عدد من الأغذية مثل البيتزا والبرغر، إلى جانب حساء الفطر الشهير، ولهذا النوع من الخضراوات فوائد صحية مهمة منها:

الوقاية من السرطان

يحتوى الفطر على “السيلينيوم”، الذي له دور كبير في إنزيم الكبد؛ حيث إنه يساعد على إزالة العناصر الموجودة في الجسم المسببة للسرطان، كما أنه يقاوم الالتهابات ويقلل من معدلات نمو الأورام.

كما يحتوي الفطر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة؛ حيث إنها تعمل على التخلص من “الجذور الحرة”، التي تحتوي على مواد كيماوية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

خفض السكري

يتميز الفطر بغناه بالألياف التي تفيد الجهاز الهضمي، وهو مفيد بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2؛ حيث إن الألياف تساعدهم على تحسين مستويات السكر في الدم، وتخفيض مستوى الدهون.

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تقوية القلب

إن الفطر يحتوي على الألياف والبوتاسيوم وفيتامين “سي”، وهو ما يساعد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وأيضاً تنظيم ضغط الدم.

تحسين المناعة

يحتوي الفطر على ألياف “بيتا جلوكان” التي تحفّز جهاز المناعة على محاربة الخلايا السرطانية ومنع الأورام من التكون، كما أن “السيلينيوم” الموجود في الفطر يعمل على تحسين الجهاز المناعي.

خفض الوزن

يساعد الفطر على خفض الوزن نظراً لاحتوائه على نوعين من الألياف الغذائية على جدرانه الخلوية هي “بيتا جلوكان” و “كيتين”، التي تعمل على تقليل الشهية، وتملأ المعدة، وتزيد الشعور بالشبع.