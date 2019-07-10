بيل جيتس يكشف أسباب نجاح الرئيس التنفيذي السابق لـ"أبل" ستيف جوبز

دبي - بواسطة محمد فارس © بيل جيتس بيل جيتس

كتب- عاصم الأنصاري:

كشف مؤسس شركة مايكروسوفت الأمريكية، بيل جيتس، بعض أسباب نجاح المدير التنفيذي السابق لشركة أبل، ستيف جوبر.

وقال جيتس في مقابلة مع قناة "سي إن إن"، أن المؤسس المشارك الراحل لشركة أبل قد يكون "أحمق"، لكنه فى نفس الوقت لا يمكن لأحد أن يضاهى جوبز من حيث اختيار الموهبة، والتحفيز المفرط لتلك الموهبة، والشعور بالتصميم".

مضيفًا أن ستيف جوبز كان ساحرًا، وهو المعالج الذي ألقى تعويذات على الناس للحفاظ على "أبل".

كما أضاف أن "أبل" كانت على وشك الإفلاس عندما انضم جوبز لها في أواخر التسعينيات، لكنه أخذ الشركة من الموت القريب إلى الأكثر قيمة في العالم، وأثناء إدارته للشركة استطاع أن يخرج للنور كلاً أجهزة "ماك" بأنواعها، وثلاثة من الأجهزة المحمولة (آيبود) و(آيفون) و(آي باد).

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كما وصف جيتس المدير التنفيذي السابق لـ"أبل" بأنه ساحر، وأنه شاهد بنفسه كيف استخدم "التعويذات" لتحقيق نجاح مبهر فيما بعد.

وبعد أن شارك جوبز في تأسيس شركة أبل، قام ببناء شركة تدعى "NeXT"، والتي أحدثت نجاحًا في عالم الكمبيوتر. ومع ذلك ، نجح في جذب انتباه "NeXT" وبيعها لشركة أبل في عام 1996.

وبحسب جيتس، فإن جوبز كان يتمتع بشخصية معقدة، ولكنه اندهش بقوته ومثابرته في تحقيق الهدف المنشود.

جدير بالذكر أن ستيف جوبز توفى بسبب سرطان البنكرياس في الخامس من أكتوبر عام 2011، عن 56 عامًا، بعد ستة أسابيع من تقديمه استقالته كمدير تنفيذي لشركة أبل.