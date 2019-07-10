الإعلان عن التوصل للصيغة القانونية "لاتفاق السودان"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty متظاهر يرفع علم السودان - أرشيفية

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، إن الوثيقة "اكتملت"، موضحا أنه سيتم تسليمها لجميع الأطراف صباح الأربعاء.

من جانبها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير، أن الاتفاق "يشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى الديمقراطية".

وأوضحت أن اللقاء مع رئيس المجلس العسكري كان "إيجابيا"، مضيفة: "سنعمل مجتمعين لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه".

وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية"، أن حفل التوقيع الرسمي على الاتفاق سيتم يوم الخميس، في العاصمة الخرطوم.