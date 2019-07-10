شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية 3 من عناصر داعش بينهم قيادى أثناء هجوم على حقل نفطى جنوب شرقى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم مسلحون يتبعون تنظيم داعش الإرهابي الأربعاء، بوابة حقل الزويتينة النفطي، جنوب شرقى ليبيا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من عناصر التنظيم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحراسة، إلى جانب مقتل 3 من عناصر التنظيم، أحدهم قيادي.
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