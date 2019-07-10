شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عشرات الحوثيين بينهم قيادى بارز جنوب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من عناصر ميلشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب آخرون بينهم قيادى بارز للميلشيا فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى بمحافظة الضالع جنوب اليمن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.



وأفاد موقع ( سبتمبر نت ) الناطق باسم الجيش اليمنى أن قوات الجيش الوطنى أحبطت محاولة تسلل لميلشيا الحوثى الانقلابية باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالى المحافظة.



وتمكنت قوات الجيش الوطنى فى الهجوم من كسر عناصر ميلشيا الحوثى الانقلابية، وإجبارهم على التراجع والفرار، وأسفرت تلك المواجهات عن مصرع 20 حوثيًا بينهم قيادى بارز تابع لهم وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقم يحمل سلاح 23.

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وأفشلت قوات الجيش الوطنى اليمنى محاولة تسلل أخرى للمليشيا على مواقع قرية المشاريح شمال غرب حجر جبهة حجر.