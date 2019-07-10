التحالف العربى: لن نتوانى فى التصدي للحوثيين واستهدافهم للملاحة البحرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمى لقوات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى فى التصدى للمحاولات الإرهابية للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وأضاف المالكي -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء- أن "المليشيا الحوثية مستمرة في تزييف الحقائق عبر إعلامها المضلل ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية"، وأن "التحالف ومن خلال مبدأ المصداقية والشفافية ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي سيعرض الأدلة الدامغة على انتهاك المليشيا للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمحاولة المليشيا الفاشلة صباح أمس لاستهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر".

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