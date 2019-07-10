عاجل.. حريق ضخم يدمر كنيسة تاريخية في قلب القاهرة

شب حريق ضخم في كنيسة دير القديس الأنبا بولا، بمنطقة حدائق القبة، بالعاصمة المصرية القاهرة. وانتقل فريق من نيابة حدائق القبة لمعاينة حريق كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا، وانتدبت المعمل الجنائي للفحص ومعرفة الأسباب وحصر التلفيات والخسائر. وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات اللازمة، كما امرت باستدعاء عمال الكنيسة لسماع أقوالهم. وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة: إنه لا توجد وفيات حتى الآن في حريق كنيسة مقر دير القديس الأنبا بولا بحدائق القبة. Advertisements وأضاف، أن الحريق دمر معظم المبنى، وأصيب عدد من المواطنين باختناق بسبب الدخان المتصاعد بكثافة. وتابع المصدر، أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة حاصروا الحريق واقتربوا من إخماده. ووفق شهود عيان، دفعت السلطات المصرية بـ20 سيارة إطفاء؛ للتعامل مع الحريق الذي تسبب في إحداث حالة من الذعر بين أفراد الحراسة والعاملين بالكنيسة وأيضا أهالي المنطقة، بعدما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد جراء الحريق.

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