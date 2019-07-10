نصائح هامة للحفاظ على سرعة هاتفك "الآيفون"

عند استخدام جهاز آيفون لفترة طويلة عادة ما تكون استجابة الهاتف أبطأ، ويمكن ملاحظة ذلك بسبب التطبيقات الكثيرة التي ترهق شريحة المعالج.

وتقوم أبل أيضا بإرسال تحديثات للنظام تسهم في إبطاء أجهزة آيفون القديمة، وذلك للحفاظ على عمر البطارية.

ولكن هناك الكثير من الأسباب الأخرى التي تجعل استجابة هاتف آيفون بطيئة ويمكن إصلاح بعضها، وجعل هاتفك أسرع كما لو كان جديدا.

إعادة تشغيل الهاتف

إذا كنت تواجه مشكلة في هاتفك، فحاول إعادة تشغيل الهاتف، فمن الممكن أن تطبيقا معينا يقوم بالضغط على المعالج بشكل كبير، مما يسبب إبطاء استجابة الهاتف.

حدّث النظام في هاتفك

يفضل دائما تحديث نظام التشغيل الخاص بجهاز آيفون، نظرًا لأن تحديثات iOS غالبًا ما تتضمن تصحيحات أمان مهمة، وتتضمن أحيانًا تعديلات على الأداء وإدارة البطارية بشكل أفضل قليلاً.

إليك كيفية التأكد من تشغيل iPhone لأحدث إصدار من iOS:

1- اضغط على تطبيق الإعدادات.

2- اضغط على "عام"، ثم اضغط على "تحديث البرنامج".

3- تأكد من أن خيار "التحديثات التلقائية مضبوطة ومفعلة".

4- إذا كان هناك تحديث في انتظار التثبيت، فيمكنك تثبيته الآن.

احذف التطبيقات غير المهمة

يمكن للتطبيقات أن تبطئ جهاز آيفون، فإذا كانت مساحة التخزين في الجهاز محدودة، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء هاتفك.

ومن الجيد التخلص من التطبيقات المهملة وغير المهمة للحفاظ على سرعة الهاتف.

تقليل عمل الرسومات

يمكن أن يعمل جهاز آيفون بشكل أسرع قليلاً إذا قمت بتقليل الرسومات، والتي تضغط على وحدة المعالجة المركزية.

على عكس كمبيوتر سطح المكتب، هناك عدد قليل نسبيا من إعدادات الرسوم في هاتف آيفون، ويمكن القيام بذلك من خلال:

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1- اذهب إلى تطبيق الإعدادات.

2- اضغط على "عام" ثم اضغط "إمكانية الوصول".

3- ثم اضغط على "تقليل الشفافية" لتفعيله.

4- اضغط على "العودة".

5- الآن اضغط على "تقليل الحركة" لتفعيله.

تعطيل بعض العمليات التلقائية

لا نوصي بالقيام بذلك ما لم تكن لديك مشكلة خطيرة في أداء الهاتف، ولكن قد تكون قادرًا على الحصول على مزيد من السرعة من خلال إيقاف تشغيل المهام التي يؤديها آيفون تلقائيا، من خلال الخطوات التالية:

1- اذهب إلى تطبيق الإعدادات.

2- انقر فوق "iTunes & App Store"، ثم أوقف تشغيل "الموسيقى" و"التطبيقات" و"التحديثات" في قسم التثبيت التلقائي.

3- ثم اضغط على "الإعدادات" للعودة إلى الصفحة الرئيسية.

4- اضغط على "عام"، ثم اضغط على "تحديث تطبيق الخلفية".

5- انقر فوق "تحديث تطبيق الخلفية" ، ثم انقر فوق "إيقاف".

استبدال البطارية

إذا كنت تستخدم جهاز آيفون لبضع سنوات، فقد تصل البطارية إلى نهاية عمرها التشغيلي، ستستمر معظم بطاريات آيفون لسنوات عديدة، لكن بمجرد تجاوزها لأعلى مستوى لها في الأداء قد تقوم أبل بإبطاء أداء هاتفك عن بعد لأن البطارية لا تعمل بشكل صحيح.

للتحقق من صحة بطارية جهاز آيفون الخاص بك اذهب إلى تطبيق "الإعدادات"، ثم انقر فوق "البطارية" ، ثم انقر فوق "صحة البطارية".

تعرض لك هذه الشاشة أقصى سعة متبقية للبطارية، وتوضح قدرة أداء البطارية القصوى بشكل عام، فإذا ظهرت رسالة تقول إن الهاتف "يدعم حاليا أداء الذروة العادية"، فلن تحتاج إلى القيام بأي شيء.

لكن إذا رأيت رسالة مفادها أن صحة البطارية "متدهورة بشكل كبير"، فيجب عليك الاتصال بدعم أبل لاستبدال البطارية.