القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي

وتحاكم الأميرة حصة بنت سلمان بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح وضرب عامل مصري المولد كان يقوم بعمليات تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في سبتمبر/أيلول 2016، بحسب ما أفادت "رويترز".

وطبقا للائحة الاتهام، أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة بأن الحارس الشخصي للأميرة قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وطلب مسؤول الادعاء الفرنسي في هذه القضية إصدار حكم بالسجن لـ 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ ضد الحارس الشخصي وبأن يدفع الحارس مع الأميرة غرامة قدرها 5 آلاف يورو (5602 دولار).

ونفت الأميرة حصة، وهي أخت الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، ارتكابها أي مخالفة. وصدر أمر اعتقال دولي بحقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. كما نفى الحارس الشخصي ارتكاب أي مخالفة.

ولم تحضر الأميرة أو العامل المصري الذي تعرض للضرب جلسة المحاكمة أمس الثلاثاء.