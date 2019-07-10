- 1/2
- 2/2
وطبقا للائحة الاتهام، أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة بأن الحارس الشخصي للأميرة قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.
وطلب مسؤول الادعاء الفرنسي في هذه القضية إصدار حكم بالسجن لـ 8 أشهر مع إيقاف التنفيذ ضد الحارس الشخصي وبأن يدفع الحارس مع الأميرة غرامة قدرها 5 آلاف يورو (5602 دولار).
ونفت الأميرة حصة، وهي أخت الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، ارتكابها أي مخالفة. وصدر أمر اعتقال دولي بحقها في نوفمبر/تشرين الثاني 2017. كما نفى الحارس الشخصي ارتكاب أي مخالفة.
ولم تحضر الأميرة أو العامل المصري الذي تعرض للضرب جلسة المحاكمة أمس الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.