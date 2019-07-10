شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تناقش مع صندوق استثمارات إماراتى مشروع إنتاج طائرة أسرع من الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع إنتاج طائرة أسرع من الصوت مع صندوق الاستثمارات الإماراتى "مبادلة".

وقال مانتوروف - فى تصريحات عقب لقائه وفد دولة الإمارات على هامش فعاليات القمة العالمية للتصنيع والصناعة نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "تطرقنا لموضوع متعلق بتطوير وإنتاج الطائرة الأسرع من الصوت"، موضحا أن المشروع قد يتضمن أطرافا متعددة، وأن الجانب الإماراتى أبدى اهتماما بالمشروع لا سيما وأنهم استثمروا بالفعل فى قطاع الابتكار الصناعى الروسى.

وأضاف الوزير أن الجانبين بحثا تطوير العلاقات في صناعات مثل الأدوية والكيميائيات، وخاصة الأسمدة المعدنية.

وانطلقت اليوم في مدينة يكاتيرينبورج فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للتصنيع والصناعة، والتي جمعت قادة الحكومات والقطاع الصناعي والمجتمع المدني.

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