الإمارات تعلن عن تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

أعلنت أبوظبى عن تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم ستوفر فى نهاية المطاف طاقة خضراء لـ 90 ألف شخص، فبمجرد تشغيل محطة نور أبوظبى التى تحتوى على 3.2 مليون لوحة شمسية، ستخفض الانبعاثات بنحو مليون طن مترى من ثانى أكسيد الكربون، أى ما يعادل خروج 200000 سيارة من الطريق.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فيعد المشروع الذى تبلغ مساحته 3.1 ميل مربع (8 كيلومتر مربع) فى سويحان هو أكبر مصنع منفرد فى العالم، ورغم وجود بعض محطات الطاقة الشمسية أكبر إلا أنه تتم إدارتها بواسطة العديد من الشركات التى تستخدم البنية التحتية المشتركة وتعمل بشكل منفصل.

وأنفقت الإمارات 700 مليون جنيه إسترلينى (3.2 مليار درهم) على المشروع الذى يعد جزءًا من استراتيجية الطاقة فى الإمارة، لزيادة نسبة الطاقة النظيفة من 25 فى المائة إلى 50 فى المائة بحلول عام 2050.

وتعاونت شركة Marubeni اليابانية، وشركة الإمارات للمياه والكهرباء (EWEC) ، و JinkoSolar معًا فى المشروع.