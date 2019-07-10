«حملة فرعون» يصل الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمد حمدي شاكر

تبدأ صالات السينما الإماراتية والخليجية، غداً، عرض فيلم «حملة فرعون»، بطولة الفنان المصري عمرو سعد.

يعيد «حملة فرعون» تقديم قصة الفيلم الياباني «الساموراي السبعة» الذي أنتج عام 1954 بروح عصرية، ويشارك في بطولته النجم العالمي مايك تايسون، وهافثور يوليوس بيورنسون، نجم مسلسل «صراع العروش»، والمصارع المصري العالمي كرم جابر.

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تدور أحداث الفيلم الذي حقق في الصالات المصرية إيرادات وصلت إلى 16 مليون جنيه مصري بعد 4 أسابيع فقط من عرضه، بالرغم من المنافسة الشديدة في الموسم السينمائي، في إطار تشويقي، حول الشاب يحيى، الشهير بفرعون، الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويضطر إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من يد إحدى العصابات، وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير في منطقة الصراع.

الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، ويضم الفنانين رامز أمير، روبي، سوزان نجم الدين، محمود عبدالمغني، وبيومي فؤاد، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.

وأعرب رؤوف عبدالعزيز عن سعادته بعرض الفيلم في الإمارات ودول الخليج، خاصة أنه أولى تجاربه السينمائية كمخرج، بعد نجاحه في الأعمال الدرامية من خلال مسلسلي «ألف ليلة وليلة» لشريف منير، وأمير كرارة، و«أبوالبنات» لمصطفى شعبان، وبرغم اعتذار بعض المخرجين عن فيلم «حملة فرعون» في البداية، إلا أن عبدالعزيز أكد أن قبوله إخراج الفيلم يأتي لما فيه من مميزات وأشكال جديدة على السينما المصرية، وأراد أن يبرز قدراته الإخراجية من خلاله، إلى جانب طابع الأكشن الموجود في الفيلم، والذي لم يقدم من قبل بهذا الشكل في السينما المصرية.

وأضاف: حرصت على أن يتضمن الفيلم مشاهد أكشن، ولذلك استعنت بالملاكم العالمي مايك تايسون، ومعه بطل المصارعة كرم جابر، ورامي السبيعي، المُلقب ب«بيج رامي»، إلى جانب بطل مسلسل «صراع العروش»، وقمنا بتصوير العديد من مشاهد الأكشن الخطيرة في العديد من المناطق المتفرقة.