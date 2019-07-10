انطلاقة العرب من بحر خورفكان

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ابن الديرة

بإصدار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بإنشاء الأكاديمية البحرية في الشارقة، تكتمل أو تقترب من الاكتمال منظومة الشارقة التعليمية في أفق مشروع الشارقة الحضاري. اللافت أن الأكاديمية الجديدة تستفيد من إرث أكاديمية عريقة هي الأكاديمية العربية ومقرها الإسكندرية عروس البحر الأبيض، ومنتهى أشواق العرب إلى ضفاف الرؤى وأشرعة النبوغ.

عين الصواب، فمن ميزات الإمارات المتعددة أنها دولة بحرية، وإمارة الشارقة ليست استثناء بل تقع في قلب ذلك وصميمه. البحر في كل مكان في الشارقة، والبحر ليس مشهداً وسط المشهد العام. البحر معنى وحلم وواقع وتاريخ ومستقبل وكينونة وحياة. البحر روح الإماراتيين والخليجيين والعرب منذ نداءات البحر الأولى وأحمد بن ماجد، والبحر باق وهو ينادي الإماراتيين إلى السفر والعمل والتأمل والجمال. البحر وما أدراك.

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المضي إلى التخصص، والتخصص الذي يستجيب لرغبات وميول الدارسين كما يلبي احتياجات سوق العمل محلياً وخليجياً وعربياً، ويخدم، في الوقت نفسه، فكرة أو حلم التكامل العربي، بعض ما تحققه الأكاديمية البحرية التي اشتغل عليها الأستاذ الدكتور، كعادته، في صمت، ولم يعلن عنها، وهذا طبع الواثق، إلا بعد اكتمالها وإعلانها استقبال دفعتها الأولى بدءاً من العام الأكاديمي الجديد.

وحسناً فعل الدكتور سلطان حين وجه إلى قيام الأكاديمية البحرية في الشارقة، درة بحر الخليج، لتضاف إلى ما تزخر به الإمارة من كنوز الجامعات ومراكز البحث والمتاحف. هذا مكان جامعي بما لا يقاس، وبما لا يحدث أو يتكرر، بهذا التنوع والثراء، في أي مكان آخر، حتى أصبح اسم إمارة الشارقة، بفضل سلطان بعد فضل الله، مرادفاً لاسم العلم والبحث والثقافة، وبالتالي التنمية في معناها الشامل المستدام.

إنشاء الأكاديمية فكرة تتصل بتاريخ المنطقة بين شغف الماضي وتوق الحاضر، وبين تجارة الماضي واقتصاد المستقبل، وجميل بقدر ما هو ضروري، أن يكون لدينا متخصصون في البحر والعلوم البحرية والنقل البحري على المستوى المرتقب الذي تمثله الأكاديمية في حد ذاتها نظراً للتجربة، ونظراً لتجربة الشارقة وسلطان في الإشراف على مؤسسات التعليم والتعليم العالي. غير أن ما تجب الإشارة إليه وجوباً مع التركيز ضرورة تكريس نهج الإفادة من علوم تشبهنا ولها تماس مع تاريخنا وحياتنا ومعيشتنا. هذه بالذات يجب أن تكون هاجسنا في التعليم والإعلام والثقافة.

لقد نص المرسوم على أن يكون مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة خورفكان، وهذا يلفت في عدة وجوه. هي أيضاً الأكاديمية «العربية» فهي في التطبيق والتوجه للعرب جميعاً من بحر الخليج إلى بحر المحيط، وهي في مدينة خورفكان وإليها تتوجه حركة التنمية في الشارقة بشكل مكثف واستثنائي، ويدل على تكامل مشروع الشارقة التنموي والحضاري أن غاية طريق خورفكان الذي كلف أكثر من ستة مليارات تحسين حياة المواطنين والتيسير لهم بتقديم أفضل الخدمات وفق أفضل الممارسات، وكذلك إعداد مدينة خورفكان الجميلة لمستقبل هو أليق بها وبأهلها.

هي انطلاقة جديدة للعرب من بحر خورفكان. حفظ الله الدكتور سلطان.

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