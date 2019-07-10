اتجاه أوروبي لإعادة فرض العقوبات على إيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب بيان للدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، إيران، أمس الثلاثاء، بالتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي والالتزام الكامل بالاتفاق. كما دعت إلى اجتماع عاجل لكافة الأطراف في الاتفاق النووي، بعد تأكيد الوكالة الذرية انتهاك إيران لبنوده، فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيره لإيران بسبب رفع مستويات تخصيب اليورانيوم.

وجاء في بيان مشترك أن «وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي يعربون عن قلقهم الكبير لمواصلة إيران أنشطة لا تنسجم مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة»، وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي.

وتابع البيان، أن على إيران «أن تتصرف وفقاً لذلك عبر التراجع عن هذه الأنشطة والعودة فوراً للالتزام التام بالاتفاق النووي».

وأشار البيان إلى ضرورة عقد اجتماع «طارئ» للجنة المشتركة المشرفة على الاتفاق المؤلفة من الدول المشاركة فيه.

وأعربت ماجا كوسيجانسيك المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني خلال مؤتمر صحفي «عن القلق البالغ تجاه الإجراءات الإيرانية مبينة أن الاتحاد الأوروبي يقوم حالياً بالتواصل مع بقية أعضاء الاتفاق لمناقشة الخطوات التالية بموجب شروط الاتفاقية.

وبينما، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن إيران تقوم «بالكثير من الأشياء الخاطئة»، مؤكداً أنه يجب عليها أن تكون حذرة، يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً استثنائياً في فيينا اليوم الأربعاء لمناقشة التقرير الأخير للمدير العام للوكالة بشأن إعلان طهران الأخير عن زيادة معدلات التخصيب إلى ما يزيد على 300 كيلوجرام وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لأحد البنود الرئيسية الواردة في الاتفاق النووي.

وسيبحث المجلس المكون من 35 دولة خلال اجتماعه الاستثنائي في بند واحد يتعلق بأهم ما ورد في التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الذي رفعه إلى كل من مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن أنشطة التحقق والرصد في إيران على ضوء الاتفاق المبرم بين إيران والدول الست الكبرى عام 2015.

ومن المقرر أن يخصص الاجتماع الذي يستمر يوماً واحداً بالكامل للملف النووي الإيراني حيث تنتظر مشاركة ممثلي الدول المعنية في هذا الاجتماع بما فيها مجموعة (5+1) على مستوى المندوبين الدائمين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويكتسب هذا الاجتماع الطارئ أهمية من حيث توقيته إذ يتزامن مع التصعيد الحاصل في منطقة الخليج وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي من جانب واحد العام الماضي وما تبعه من فرض عقوبات على إيران.

(وكالات)