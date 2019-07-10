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40 متدرباً في ورشة التمثيل بكلباء اليوم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق عند الخامسة من مساء اليوم، في المركز الثقافي لمدينة كلباء، فعاليات ورشة التمثيل المسرحي التي تنظمها إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة، في إطار تحضيراتها للدورة الثامنة من مهرجان المسرحيات القصيرة الذي ينظم في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر/‏ أيلول المقبل.

وتقدم للمشاركة في الورشة التي تشرف عليها الفنانة الكويتية عبير الجندي، أكثر من أربعين متدرباً.

ويتضمن برنامج الورشة مجموعة من الدروس التدريبية، العملية والنظرية، تبدأ بمحاضرات حول تاريخ التمثيل، ومسارات تطوره، وأبرز مذاهبه، ثم تنتقل إلى تمارين نموذجية تهدف إلى تحرير المتدرب من مشاعر الخوف، والخجل، عبر مجموعة من الحلول ، إضافة إلى صقل أداوت المتدرب الجسدية، والإشارية، والصوتية، وتمكينه من خبرة التحضير للعب دور مسرحي.

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كما ستشمل الورشة تدريبات حول طرائق قراءة النص، وتحليل الشخصيات، وتقطيع الجمل الحوارية.

وتختتم الورشة في العشرين من الشهر الجاري بعرض مسرحي قصير يجسد المعارف والخبرات التي قدمتها المشرفة للمتدربين.

وعبير الجندي، حاصلة على بكالوريوس فنون مسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في الكويت 1988، إضافة إلى دبلوم الدراسات العليا في تخصص الإخراج الدرامي من أكاديمية الفنون في القاهرة 1995.

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