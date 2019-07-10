السعودية: لن نسمح برفع شعارات سياسية أو مذهبية خلال الحج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، أنها لن تسمح برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية خلال فترة الحج.

وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبد الله الشبانة، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المجلس جدد «دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته؛ برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية». وأكد الشبانة أن مجلس الوزراء شدد على «أنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وستتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة؛ للحيلولة دون القيام بها، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك». كما أشاد مجلس الوزراء بالتطور الذي تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوهاً في هذا السياق بما تحققه مبادرة طريق مكة التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم في اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام في عدد من الدول. وأضاف الشبانة: إن العاهل السعودي «وجه مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم، وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة». وأوضح الشبانة: إن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من القضايا ومستجدات الأحداث على الساحة الدولية؛ حيث أشاد بما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات أوبك، وأوبك +؛ لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2020، ما سيسهم في استقرار أسواق البترول. كما أشاد المجلس بما تم الاتفاق عليه حول مشروع ميثاق التعاون بين الدول، والذي من شأنه تأسيس إطار تعاون مستدام؛ يهدف إلى توازن واستقرار الأسواق على المدى الطويل؛ لما فيه مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. (وكالات)