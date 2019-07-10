- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يترأس مجلس التخطيط العمراني في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 20 لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم الأميري على أن يُعاد تشكيل مجلس التخطيط العمراني في إمارة الشارقة برئاسة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعضوية كل من:
1- المهندس صلاح بطي عبيد بن بطي المهيري، مستشار دائرة التخطيط والمساحة - نائباً للرئيس.
2- الدكتور المهندس راشد عبيد جمعة الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة.
3- المهندس خالد بطي عبيد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة.
4- المهندس يوسف صالح السويجي، رئيس هيئة الطرق والمواصلات.
5- المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي، رئيس دائرة الأشغال العامة.
ووفقاً للمرسوم الأميري يستمر المهندس خالد محمد عبد الله سلطان آل علي في ممارسة صلاحياته واختصاصاته كأمين عام لمجلس التخطيط العمراني.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية كلٌّ فيما يخصه تنفيذ أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان يترأس مجلس التخطيط العمراني في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.