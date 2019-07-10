ملاسنات بين لندن وواشنطن بسبب ترامب و«السفير»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجومه على السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروتش، ووصفه بأنه «رجل غبي للغاية»، وذلك في رد جديد على برقيات مسربة انتقد فيها السفير، الإدارة الأمريكية، وندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، في تغريدة، على تصريحات ترامب معتبراً أنها كلام «غير محترم وخاطئ»، لا سيما بعد أن استهدف رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي قال بشأنها

«لقد قلت لها كيف يمكنها أن تبرم مثل هذا الاتفاق (بشأن بريكست) لكنها قامت بذلك على طريقتها السخيفة. إنّها كارثة!»

وأدى نشر صحيفة «ذا ميل أون صنداي» البريطانية، الأحد، مذكرات أرسلها السفير كيم داروش، للمسؤولين في بريطانيا، إلى ردة فعل عنيفة وغاضبة من الرئيس الأمريكي على «تويتر». وقالت الصحيفة إن التعليقات الأكثر حدة التي أطلقها داروش، هي تلك التي وصف فيها ترامب بأنه «غير مستقر» و«غير كفء». ونُقل عن داروش في المذكرات المرسلة إلى بريطانيا، والتي اطلعت عليها الصحيفة، قوله إن رئاسة ترامب قد «تتحطم وتحترق» و«تنتهي بوصمة عار».

وكتب ترامب على «تويتر»: «السفير الأحمق الذي تم دسه على الولايات المتحدة، شخص لا نشعر بالسعادة لوجوده.. إنه رجل غبي للغاية».

وقال ترامب إنه جرى إبلاغه بأن داروتش شخص «أحمق مغرور»، مضيفاً أنه يجب أن يخبره أحد أن «الولايات المتحدة لديها أفضل اقتصاد وجيش من أي مكان في العالم بفارق كبير.. وهما يشهدان نمواً بشكل أكبر وأفضل وأقوى.. شكراً لك.. أيها الرئيس».

وكتب هانت، على «تويتر» موجهاً حديثه لترامب: إن «أصدقاء دونالد ترامب، يتكلمون بصراحة وهذا ما سأفعله: هذه التعليقات عن رئيسة وزرائنا وبلادنا غير محترمة وخاطئة».

وكان ترامب، قد أكد الاثنين، أن إدارته لن تتعامل بعد الآن مع السفير البريطاني، مشيراً إلى أنه سيدعو الحكومة البريطانية الجديدة إلى تغيير سفيرها في الولايات المتحدة. وكتب ترامب على موقع «تويتر»: «لا أعرف السفير، لكنه ليس محبوباً أو مقبولاً داخل الولايات المتحدة، لن نتعامل معه مجدداً».

وأكدت حكومة تيريزا ماي، «دعمها الكامل» لسفيرها في واشنطن، وذلك إثر إعلان ترامب أنه لن يتعامل معه بعد الآن.

وقال متحدث باسم الحكومة إن السفير «لا يزال يحظى بدعم رئيسة الوزراء الكامل»، كما أكد أنّ «المملكة المتحدة لها علاقة خاصة ودائمة مع الولايات المتحدة، تستند إلى تاريخنا الطويل والتزامنا بالقيم المشتركة، وستظل الحال كذلك».

وتبحث السلطات البريطانية، عمن يقف وراء التسريب وسط نظريات «مؤامرة» متعددة ومتطايرة هنا وهناك، وأغلبيتها تركز على الصراع على السلطة في بريطانيا بين وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، ووزير الخارجية الحالي جيريمي هانت.

وتقول إحدى النظريات التي تلقى قبولاً إن التسريب لم يكن يستهدف داروش، بل الشخص الذي سيخلفه في يناير المقبل.

(وكالات)