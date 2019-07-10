مقتل 43 حوثياً بنيران الجيش اليمني في صعدة والضالع



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن :”الخليج 365”، وكالات:



قُتِلَ 43 حوثياً، أمس الثلاثاء، في معارك عنيفة مع الجيش اليمني بمحافظتي صعدة والضالع، فيما دكت مقاتلات التحالف العربي، 3 غرف خاصة بالاتصالات العسكرية في معقل الانقلابيين شمالي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية، في بيان، إن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدماً ميدانياً جديداً في محيط مركز مديرية باقم شمالي صعدة؛ وذلك في محورين قتاليين.

وأوضحت: إن وحدات من اللواء الثالث حرس حدود حررت عدداً من التلال المحيطة بالجهة الجنوبية والشرقية في أعقاب مواجهات شرسة، أسفرت عن مقتل 23 عنصراً بصفوف ميليشيات الحوثي إلى جانب جرح آخرين.

كما دمر الجيش عدداً من الدوريات، واستعاد كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وفي معقل الانقلابيين بصعدة، قال بيان لمحور كتاف بالجيش اليمني، إن مقاتلات التحالف نفذت عملية جوية نوعية نجحت خلالها في تدمير غرف اتصالات متطورة في مركز مديرية كتاف، وأخرى في «جبال العشة»، وثالثة كانت في مبنى يتمركز قرب قرية «حمدات» في ذات المديرية.

كما استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، بعدة غارات جوية تجمعات ومواقع متفرقة لميليشيات الحوثي في مديريتي عبس ومستبأ شمالي محافظة حجة.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، إن الغارات استهدفت تجمعات حوثية في شمال قرية «الحمراء» في مستبأ وأخرى دكت في «مزارع الجر» في عبس آليتين قتاليتين ودراجات نارية، وأسفرت عن مصرع، وإصابة عدد من عناصر الميليشيات المدعومة من إيران.

وفي محافظة الضالع، جنوبي البلاد، أعلن الجيش اليمني مقتل 20 حوثياً؛ بينهم قيادي بارز يُدعى (أبومحمد السفياني).

وتمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه باب غلق وشخب بمديرية قعطبة شمالي الضالع.

كما أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل أخرى للميليشيات على مواقع قرية المشاريح شمال غربي حجر جبهة حجر.

وواصلت ميليشيات الحوثي، أمس، قصفها واستهدافها مواقع القوات المشتركة المنضوية في قوات الشرعية اليمنية، في مدينة الحديدة، ومديريات الدريهمي وحيس والتحيتا، في استمرار فاضح لانتهاكاتها للهدنة الأممية طبقاً لاتفاق السويد، في ديسمبر 2018.

وأكد المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أمس، أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتوانى في التصدي للمحاولات الإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران واستهدافها للملاحة البحرية والتجارة العالمية». وأكد المالكي «استمرار نهج الميليشيات الحوثية لتزييف الحقائق عبر إعلامها المضلل ومحاولة تنصلها من أعمالها العدائية والإرهابية». وأضاف أن «التحالف، ومن خلال مبدأ المصداقية والشفافية ورفع أعلى درجات التواصل مع المجتمع الدولي، سيعرض الأدلة الدامغة على انتهاك الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمحاولة الميليشيات الحوثية الفاشلة صباح أمس (الأول) استهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر».