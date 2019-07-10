«تنمية المجتمع» تُطلق خطة الأنشطة الصيفية بـ 5 محاور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة تنمية المجتمع، إطلاق البرنامج الصيفي في مراكز التنمية الاجتماعية العشرة التابعة لها والمنتشرة في مختلف إمارات ومناطق الدولة، والتي بدأت مطلع شهر يوليو الجاري، وتستمر إلى منتصف أغسطس المقبل، بفعاليات ومبادرات تنموية واجتماعية موجّهة لجميع الشرائح المجتمعية؛ الأسرة وكبار المواطنين وطلبة المدارس وسواهم من الفئات المجتمعية.

وبهذه المناسبة أكدت حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، أن الخطة الصيفية لأنشطة مراكز التنمية الاجتماعية توزّعت على 5 محاور، وتتواصل ل 5 أسابيع متتالية، مضيفة أن الأسبوع الأول حمل عنوان «الابتكار في المسؤولية المجتمعية» والأسبوع الثاني «نحو علاقة أسرية أجمل»، أما الأسبوع الثالث فحمل اسم «العلم والمعرفة والذكاء الاصطناعي»، والرابع أسبوع السعادة، والخامس جاء بعنوان «التخطيط المالي السليم».

أوضحت حصة تهلك أن أنشطة وفعاليات مراكز التنمية الاجتماعية خلال هذا الصيف تواكب مبادرات ومشاريع وزارة تنمية المجتمع بأفكار تطبيقية ترتكز على محوري المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة، وذلك سعياً لتوفير فعاليات توافق احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتعزز من جهة أخرى روح المشاركة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لافتة إلى أن صيف مراكز التنمية سيكون بلا شك حافلاً بالأفكار والمشاريع والمبادرات الاجتماعية والتنموية التي تروق للجميع.

وأشارت إلى تنوع الفعاليات والورش والدورات المقامة في مراكز التنمية توافقاً مع رؤية وزارة تنمية المجتمع «مجتمع متلاحم مسؤول مشارك في التنمية الاجتماعية»، وانسجاماً مع الأهداف التنموية المستدامة للمبادرات والمشاريع والبرامج التي تتبناها الوزارة في سبيل تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع، لافتة إلى أن تنوع الفعاليات واختلاف مجالاتها واختصاصاتها ضمن البرنامج الصيفي في مراكز التنمية، يأتي في إطار الرؤية التنموية الشاملة للمجتمع بمختلف فئاته وعناصره، كما يعكس حرص الوزارة على الوصول إلى جميع الشرائح ومخاطبة كل فئة بفكر وفكرة تناسبها.

وضمن البرنامج الصيفي في مراكز التنمية الاجتماعية، تنوعت الفعاليات بين مبادرات وورش وبرامج تعزز وتدعم تحقيق استراتيجية التماسك الأسري، وتعكس أهمية استقرار الأسرة وعطاء أفرادها، ومن هذه البرامج: «معكم دائماً» الذي يهدف إلى تعزيز دور الأب في الأسرة وإبراز الأساليب الصحيحة في تربية الأبناء وتحقيق التماسك الأسري، و«عطاء أم»، التي يستضيفها مركز أم القيوين خلال الصيف. إلى جانب يوم مفتوح للأمهات والطالبات والمدربين والمتطوعين والموظفات في مركز التنمية الاجتماعية بعجمان، وفي مركز الفجيرة، تنظم زيارة للجدة والجد ضمن مبادرة «نحن أهلكم»، وفعالية ترفيهية تستهدف الأم والابنة لقضاء وقت ممتع في أحد المنتجعات الصحية وذلك تعزيزاً لعلاقة الأم والابنة، إلى جانب تنفيذ برنامج «وقاية» لكبار المواطنين وأسرهم في مركز دبا الفجيرة.

وتعزز فعاليات الصيف في مراكز التنمية الاجتماعية، الثقافة السلوكية لدى أفراد المجتمع، لاسيما طلبة المدارس، حيث سيتم تنظيم ورشة السنع بحضور كبار المواطنين لتعليم الأبناء العادات والتقاليد التي تُميّز مجتمع الإمارات والتي تعقد في مركز التنمية الاجتماعية في دبي، وجلسة حوارية عن التواصل عبر الأجيال في مركز جلفار، وجلسة توعوية «قادة المستقبل» بمناسبة اليوم العالمي للشباب في مركز كلباء، إضافة إلى فعالية «جيلين» وجلسة حوارية مع أبطال السعادة والإيجابية من موظفي الحكومة الاتحادية، بمركز أم القيوين وهو مجلس لنقل الخبرة والمعرفة بين كبار المواطنين والطلاب. وفي مركز التنمية الاجتماعية بدبا الفجيرة، سيتم تنظيم ورشتي «السنع اتيكيت الهوية الوطنية» و«كيف أكسب الصديق الإيجابي»، إلى جانب تعريف الطلاب والطالبات بإيجابيات وسلبيات «الآيباد».

وتركز الأنشطة الصيفية على إعلاء قيمة العمل التطوعي، بمجموعة مبادرات محفزة للعطاء المجتمعي، منها زيارة مستشفى الجليلة في إمارة دبي وتقديم الهدايا والألعاب للأطفال بمناسبة يوم الصداقة العالمي، وفي مركز الفجيرة؛ تجميع وتنظيف وترتيب الحقائب المدرسية لطلبة المدارس من أبناء الأسر المتعففة، وورشة «التطوع أمل» في أم القيوين، إضافة إلى زراعة شجر الغاف، وتكريم المتطوعين في خورفكان، وفي مركز رأس الخيمة سيتم تنظيم فعاليات أخرى مثل: «أنعش البيئة»، و«نتطوع للإمارات»، و«عطائي تسامح». إلى جانب «بادر بالعطاء» و«المتسامحون أسعد الناس قلوباً» في الشارقة، وفعالة «قديمك جديدهم» بدبا الفجيرة.

كما سيتم تنظيم مجموعة من الزيارات والرحلات العلمية والترفيهية، منها في دبي زيارة إلى نادي الإمارات العلمي ومدينة مدهش وسوق الأدوية للتعرف إلى الأدوية الشعبية القديمة، وسينظم مركز التنمية الاجتماعية بالفجيرة زيارة لمركز محمد بن راشد للفضاء، علاوة على زيارات سينظمها مركز التنمية الاجتماعية في خورفكان، منها للنادي العلمي بالفجيرة، وإلى مزرعة الألبان برول ضدنا، أما مركز جلفار فسينظم رحلات ترفيهية وتعليمية إلى مربى الأحياء المائية ومركز الاستكشاف بالشارقة.

وتشتمل فعاليات البرنامج الصيفي بمراكز التنمية الاجتماعية على عدد كبير من الدورات والورش التأهيلية وورش العمل التدريبية المقامة في جميع هذه المراكز، وأبرز هذه الدورات والورش: ثقافة الادخار، والمبتكر الصغير، ومقهى المعرفة، والمبرمج الصغير، وورشة الروبوت، إضافة إلى ورشة الطب الشعبي، و«اقرأ لي»، وورشة الطعام الصحي، و«ارسم السعادة» و«اصرف صح»، وورش تدريبية أخرى منها: «فن الكروشيه وقص وخياطة البراقع»، وورش «مدفن مليحة» و«كُن ممتنّاً» وجلسة «خرّوفة يدوه»، وأخيراً «المزارع الصغير» و«إتكيت البيئة»، و«سعادتك في رسمة» و«ادخر لمستقبلك» وسواها من المبادرات المجتمعية والتنموية.