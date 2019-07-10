صلاح المحمود: منشورات القاسمي تعزز المشهد الثقافي

زار وفد من هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف برئاسة المدير العام للهيئة صلاح سالم المحمود وعدد من الموظفين دار منشورات القاسمي، حيث كان في استقبالهم الدكتور يوسف عيدابي، المستشار الثقافي لدارة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي ومهند أبو سعيدة مدير المنشورات، وقد اطلع الوفد على أقسام الدار المختلفة.

قدم الدكتور يوسف عيدابي للضيوف نبذة عن المنشورات التي تهدف إلى توزيع مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الأدبية والتاريخية والمسرحية، وتمثل إضافة نوعية إلى المكتبات العربية والعالمية، كما تسعى المنشورات إلى توسيع القاعدة الجماهيرية للقراءة، وتوفير المواد العلمية والأدبية والثقافية المتنوعة والمتجددة، والاهتمام بالنشر الورقي والإلكتروني، وتعمل على دعم الجهات والمؤسسات الإنسانية والخيرية.

وتجول الوفد في قاعة «سلطان وخير الجلساء» وقدمت نهاد السامرائي منسقة المعارض في المنشورات عرضاً وافياً عن محتويات القاعة والتي احتوت على أصول مخطوطات مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة التي طبعت على مدى «35»عاماً مضت، وتنوعت ما بين الكتب التاريخية والأدبية والمسرحية والسيرة السياسية الحضارية

وفي ختام الجولة عبر المحمود عن سعادته لزيارة دار المنشورات والاطلاع على تجربتها الرائدة، وقال: «إن دار منشورات القاسمي تجسد بجميع مؤلفاتها وأعمالها الأدبية والمسرحية، النهج الثقافي الذي تسلكه الإمارة بقيادة صاحب السمو حاكم الشارقة، وتعكس مكانة الإمارة الثقافية الرائدة ورسالتها السامية».