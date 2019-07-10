حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق في كنيسة بحدائق القبة وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى لمنع امتداده.

ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية، ​أفاد مصدر أمني بالقاهرة، أنه تم الدفع بـ10سيارات لمحاولة السيطرة على النيران بكنيسة "الأنبا بولا" بحدائق القبة بالقاهرة.

وأضاف، "أنه لا توجد وفيات حتى الآن، مشيرا إلى أن الحريق دمر معظم المبنى وأصيب عدد من المواطنين باختناق بسبب الدخان المتصاعد بكثافة".

وتابع المصدر، إلي أنه لم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن.

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في حين قالت صحيفة "الأهرام" المصرية، إن سبب الحريق ماس كهربائي في التكييف مما أدى لاشتعال النيران.

يتبع…