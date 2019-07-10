محادثات إماراتية فيتنامية في أبوظبي

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أبوظبي: التقى سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة الاماراتي في أبوظبي الثلاثاء، ترين دينه دونغ نائب رئيس وزراء فيتنام والوفد المرافق له، بحسب بيان رسمي إماراتي.

وأكّد الوزير خلال اللقاء "قوّة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في ظل ما يجمعهما من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة في المجالات كافة".

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واستعرض الجانبان "أوجه التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات التبادل التجاري والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة والنفط والبنية التحتية والاستثمار".

وبحسب البيان، أشاد دونغ بالعلاقات الفيتنامية الإماراتية "القائمة على دعائم اقتصادية قوية"، قائلا إن "كلا من البلدين يعتبر الآخر شريكا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا مهما".

كما أعرب عن "أمله في تطوير التعاون إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة".