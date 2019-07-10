ليبيا.. إصابات جراء قصف طيران حفتر معهد للشرطة بغريان

شن طيران حربي تابع للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الثلاثاء، غارة على معهد تدريب للشرطة في مدينة غريان، جنوب العاصمة طرابلس، ما أسفر عن عدد من الإصابات.
وأفادت عملية بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في بيان، بصفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن الغارة استهدفت معهد تدريب للشرطة بمنطقة تغسات بمدينة غريان.
وأضاف البيان أن القصف أدى إلى وقوع "عدد من الإصابات وتدمير سيارات شرطة وأصرار بالمباني"، دون ذكر عدد الإصابات بالضبط.
وأشار البيان أن القصف يأتي بعد أسبوعين من تحرير المدينة وهروب فلول حفتر منها.
وقبل نحو أسبوعين، أحكمت قوات حكومة الوفاق، سيطرتها على مدينة غريان (100 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، التي تعتبر مركز القيادة والتحكم للعمليات القتالية لحفتر في طرابلس.
وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.
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