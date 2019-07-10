برلماني ليبي: مصر تستعد لعقد لقاء بين النواب الليبيين في القاهرة السبت المقبل

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بنغازي — سبوتنيك. وقال القايدي في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "هناك ترتيب من الجانب المصري لعقد لقاء بين النواب الداعمين للجيش ونواب الداعمين للمليشيات، في القاهرة لمدة ثلاثة أيام من السبت وحتي يوم الاثنين القادم".

وحول العلاقات المصرية الليبية أكد القايدي على أن "مصر لها علاقة تاريخية مع ليبيا ولا تربط علاقتها بأشخاص، يجب أن ندرك بأن أمن ليبيا هو من أمن مصر والعكس صحيح"، مشيراً إلى أن "مصر لا تستعمل ليبيا ساحات تصفية حسابات مع طرف آخر. سبق وأن قلت أن هناك أساسا مشتركا هو الدم والأمن".

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي إطلاق عملية "طوفان الكرامة" للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ"الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".