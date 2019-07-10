مصر تكشف عن رقم جديد لتعدادها السكاني

دبي - بواسطة محمد فارس © Amr Abdallah Dalsh

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بمناسبة اليوم العالمي للسكان، إحصاء بتعداد السكان ونسبة الإناث إلى الذكور ومعدل المسنين والمعيلين.

وذكر الجهاز في بيانه أن عدد سكان مصر ارتفع من 72.8 مليون نسمة وفقا لتعداد عام 2006 إلى 94.8 مليون عام 2017 (آخر تعداد)، وارتفع إلى 98.1 مليون نسمة في بداية عام 2019 بزيادة قدرها 3.3 مليون عن بيانات آخر تعداد، (51.6٪ ذكور،48.4٪ إناث)، وبلغت نسبة الجنس 106.3 ذكر لكل 100 أنثى.

وتعتبر محافظة القاهرة أكبر محافظات مصر من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 9.8 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة 8.9 مليون نسمة حتى تاريخ 1.1. 2019.

مصر تطلب مساعدة الانتربول لاستعادة تمثال توت عنخ آمون النصفي

مقدم بواسطة: يورو نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي الفاتيكان ترفع الحصانة عن ممثلها في فرنسا بعد اتهامه في قضايا تحرش جنسي وأخيرا تحرك الفاتيكان وقرر الإثنين رفع الحصانة عن ممثلها الرسمي في فرنسا، الأسقف لويجي فينتورا المتهم في قضايا تحرش واعتداء جنسي على أطفال قصر. وقالت وزراة الخارجية الفرنسية إنها تلقت قرار رفع الفاتيكان الحصانة عن الأسقف لويجي فينتورا، ممثلها الرسمي في فرنسا بعد طلب من الإدعاء الفرنسي في باريس​​​. وفي بيان رسمي قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فان دور مول "إن وزارة الخارجية الفرنسية كانت قد أرسلت طلباً من قبل مدعي عام باريس للكرسي البابوي لرفع الحصانة عن ممثلها في فرنسا، واستجاب الفاتيكان لذا الطلب". وفي كانون الثاني/يناير الماضي اتهم شاب يبلغ من العمر 27 عاما الأسقف لويجي فينتورا، بالتحرش به جنسياً خلال مناسبة رسمية ما جعل النيابة العامة في باريس تفتح تحقيقا في القضية. كما تقدم ستة أشخاص آخرون بدعاوى ضد الأسقف حول جرائم مماثلة تعرضوا لها. اقرأ أيضا على يورونيوز: ترامب يصر على إدراج سؤال حول الجنسية في إحصاء السكان لعام 2020 وكالة الطاقة الذرية تكشف عن تجاوز إيران حد تخصيب اليورانيوم المدرج بالاتفاق النووي هل تحاول ميلانا ترامب إيصال رسالة من خلال ارتدائها فستانا يحمل ألوان علم المثليين؟ ومنذ سنوات تعيش الكنيسة الكاثوليكية على وقع فضائح اعتداءات جنسية على قصر اقترفها قساوسة في عدة بلدان حول العالم. وفي فرنسا دانت محكمة ليون في أذار/مارس المنصرم الكاردينال الفرنسي، فيليب بارباران بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة عدم التبليغ عن انتهاكات جنسية بحق قصر جرت داخل كنيسته ما دفعه إلى الإستقالة. Euronews (Ar)

شاهد: الموت يغيّب "أثقل" رجل في باكستان توفي نور حسن الذي يعتبر أثقل رجل في باكستان هذا الإثنين بأحد مستشفيات مدينة لاهور. وأشارت أنباء إلى أن نور حسن تعرض إلى نوبة قلبية ولم يتمكن طاقم التمريض، الذي كان منشغلا بأحد المرضى في وحدة العناية المركزة من إسعافه. وخضع نور حسن، الذي يصل وزنه إلى 330 كيلوغراما إلى عملية جراحية ناجحة لشفط الدهون الشهر الماضي وقرّر الأطباء الاحتفاظ به في وحدة العناية المركزة، وفي لحظة ما تغيّب طاقم التمريض عن نور حسن لمدة ساعة بسبب حادث في المستشفى. عائلة حسن اتهمت مصالح المستشفى بالإهمال بينما أكد الفريق الطبي أن أقارب الضحية كسروا النوافذ وأغلقوا أجهزة التهوية واعتدوا على الطاقم الطبي بالضرب وأوضح الطبيب المعالج معاذ حسن أنه عند عودة الطاقم الطبي إلى وحدة العناية المركزة، أصيب حسن بنوبة قلبية وباءت جميع محاولات إنعاشه بالفشل. ولم يكن نور حسن قادرا على المشي والحركة بسبب وزنه ، وقد انتشر الشهر الماضي مقطع فيديو مصور لعملية نقله إلى المستشفى بواسطة طائرة هليكوبتر عسكرية، وذلك عقب قيامه بطلب المساعدة للوصول إلى المستشفى والعلاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي . وتمكن فريق إنقاذ من إخراجه من منزله بعد هدم أحد جدران المنزل. للمزيد: دراسة تكشف أن السمنة تتنامى أسرع في القرى مقارنة بالمدن أسمن رجل في العالم يبدأ مشواره مع الحمية على خطى المصرية ايمان أحمد Euronews (Ar)

شاهد: حديقة حيوانات تشيكية تعرض شبلين من أندر سلالة أسود في العالم تحتضن حديقة حيوانات في التشيك شبلين من الأسود رفقة والدتهما التي تحمل اسم "خليلة"، وولد الشبلان في شهر مايو الماضي بحديقة "سفاري بارك" في مدينة دفور كرالوف التشيكية. ويعتبر الشبلان من أندر السلالات، حيث كان يعتقد ان هذه السلالة قد تعرضت للانقراض ستينيات القرن الماضي. وتشير التقديرات إلى أن هناك أقل من 100 فقط من الأسود موجودة في الحدائق او المحميات حول العالم. تطالعون أيضا على يورونيوز: شاهد: جرحى خلال سباق سان فيرمين للثيران في إسبانيا نمور تقتل مروضها في سيرك بإيطاليا شاهد: جزازون لصوف الخرفان يتنافسون على كبرى الجوائز في فرنسا Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO مصر تطلب مساعدة الانتربول لاستعادة تمثال توت عنخ آمون النصفي Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ويعتبر المجتمع المصري مجتمعا فتيا، حيث تشكل الفئة العمرية (أقل من 15 سنة) ثلث السكان بنسبة 34.2٪ بينما قدرت نسبة السكان كبار السن (65 سنة فأكثر) بـ3.9٪ فقط في بداية 2019.

وبلغت نسبة سكان الحضر 42.7٪ بينما بلغت نسبة سكان الريف 57.3٪ عام 2019، ومعدل الإعالة العمرية لإجمالي الجمهورية 61.5٪ في يناير2019، بمعنى أن كل 100 فرد يعولون 61.5 فرد.

وانخفض معدل المواليد في مصر من 28.6 لكل ألف نسمة خلال 2016 إلى 26.8 لكل ألف نسمة خلال 2017 ثم انخفض مرة أخرى في 2018 ليصل إلى 24.5 لكل ألف نسمة.

وانخفضت أعداد الوفيات في مصر انخفاضا طفيفا من 556 ألف حالة بمعدل 6.1 لكل ألف نسمة عام 2016 إلى 547 ألف بمعدل 5.7 لكل ألف نسمة عام 2017، بينما سجل ارتفاع أعداد الوفيات عام 2018 إلى 560 ألف فرد بمعدل 5.8 لكل ألف نسمة.

المصدر: "الأهرام"