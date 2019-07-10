شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى المؤقت ينهى مهام قنصل بلاده بمارسيليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، مهام القنصل العام للجزائر بمدينة مارسيليا الفرنسية، بوجمعة رويبح.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم: "أنهى اليوم الثلاثاء السيد عبد القادر بن صالح رئيس الدولة مهام القنصل العام للجزائر بمرسيليا السيد بوجمعة رويبح".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول أسباب إنهاء مهام القنصل الجزائري بمارسيليا.

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