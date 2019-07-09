قوات_الاحتلال تعتقل فلسطينيًا شمال #سلفيت

صحيفة الخليج الالكترونية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيًا من قرية مردا شمال سلفيت بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية في سلفيت بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد نور الدين عياش أثناء عودته من عمله في مدينة رام الله على حاجز طيار نصبته على مدخل القرية الشرقي.

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