الحج: تعرف على رسوم إلغاء حجوزات حجاج الداخل وإجراءاتها

صحيفة الخليج الالكترونية

حددت وزارة الحج والعمرة إجراءات إلغاء حجوزات مقاعد الحجاج من المواطنين والمقيمين في شركات ومؤسسات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1440.

وأوضحت الوزارة أن إلغاء حجز المقعد قبل دفع الرسوم سيكون مجاناً، بينما سيتم تحصيل 26.25 ريال و7.35 ريال كرسوم تحويل بنكية لكل حاج إذا كان الإلغاء بسبب رفض التصريح من وزارة الداخلية، وتحصيل مبلغ 68.25 ريال و7.35 ريالات بعد دفع الرسوم وقبل طباعة تصريح الحج، ويستمر ذلك حتى اليوم الأول من شهر ذي الحجة.

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وذكرت أنه إذا كان الإلغاء يوم الثاني من شهر ذي الحجة، فيتم خصم 30% من قيمة الرسوم المدفوعة، وإذا كان الإلغاء يوم الثالث فيتم خصم 40%، وفي اليوم الرابع يتم خصم 50%، وفي اليوم الخامس 60%، وفي اليوم السادس 70%، وفي اليوم السابع يتم خصم كامل المبلغ إضافة إلى استقطاع مبلغ 86.25 ريالاً كرسوم للخدمات الإلكترونية، و7.35 ريالات كرسوم للتحويل البنكي من اليوم الثاني وحتى اليوم السابع لكل حاج.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن عملية إلغاء الحجز تتم من خلال تقديم الطلب وإلغاء الحجز وتنفيذه قبل طباعة التصريح من خلال تسجيل الطلب في بوابة المسار الإلكتروني، وإذا كان الإلغاء بعد طباعة التصريح فيتم إلغاء التصريح أولاً من نظام «أبشر»، ومن ثم الدخول إلى المسار الإلكتروني وإلغاء الحجز واستعادة المبلغ المدفوع.