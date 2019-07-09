الجيش اليمني يعلن مقتل 20 وأسر 13 من "أنصار الله"

ذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، أن "الحوثيين نفذوا محاولة تسلل باتجاه باب غلق وشخب في مديرية قعطبة شمال الضالع".

وأكد "إحباط محاولة تسلل الحوثيين وإفشال أخرى نحو مواقع في قرية المشاريح شمال غربي جبهة حجر".

ووفقاً للجيش، "أدت المواجهات إلى مقتل 20 حوثيا بينهم قيادي بارز، يدعى أبو محمد السفياني وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير آلية تحمل سلاح 23 ملم".

في سياق آخر، أفاد الجيش بأن "قواته تمكنت من أسر قيادي حوثي يدعى أبو قاسم عادل أحمد العباد و12 من مرافقيه خلال مواجهات مع تعزيزات للحوثيين في منطقة شخب غرب مديرية قعطبة".

وأشار إلى "استعادة أسلحة وذخائر ضمن التعزيزات التي كانت في طريقها إلى مواقع الحوثيين في حبيل الكلب غرب قعطبة".