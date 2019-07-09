دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

يشتكي مستخدمي فيس بوك على الدوام من أنهم ينشؤون المحتوى الذي يعتبر عصب الشبكة الاجتماعية بدون أية استفادة مادية، وفيس بوك تدرك هذا الأمر جيداً وتعلن كل فترة عن حزمة من الأدوات لتتيح لهم الربح من محتواهم بمختلف الطرق.

واليوم أعلنت فيس بوك عن مجموعة من الأدوات الجديدة مثل إنشاء المجموعات المدفوعة وخيارات إضافية من عرض الإعلانات ضمن الفيديو وبيع العناصر الافتراضية كالنجوم أثناء البث المباشر.

ولو كنت تنشر فيديوهات على يوتيوب فإنك ستلاحظ قريباً وجود خيار لوضع إعلانات لا تقاطع المستخدم لتظهر قبل الفيديو، وهذه الوحدات الإعلانية تناسب بشكل خاص الفيديوهات القصيرة.

ولمحبي المجموعات فإن فيس بوك ستتيح لمدراء المجموعات تقاضي رسوم مالية شهرية من المشتركين فيها، هذه المجموعات الخاصة تتيح تواصل شخصي أكثر ما بين المستخدمين ومدراء المجموعة.

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ثالثاً مع ميزة نجوم فيس بوك Facebook Stars والتي تتيح للمستخدمين الذين يظهرون في بث مباشر بالفيديو بيع مجموعة من النجوم لقاء مبلغ مالي محدد مثل 100 نجمة بسعر 1.40 دولار ويتقاضى صاحب البث عمولة 1% عن كل نجمة يتم استخدامها من الرصيد.

أخيراً من ناحية الإحصائيات فإن هناك أدوات جديدة لمعرفة التفاعل حتى أنه يمكن لمنشئي المحتوى مشاركة المعلومات الديموغرافية عن متابعيهم مع الوكالات الإعلانية لتحسين استهدافهم في الإعلانات التي تناسبهم.

كل هذه المحاولات من فيس بوك هي لإقناع المستخدمين بالتخلي عن يوتيوب ونشر فيديوهاتهم على منصتها، وسبق أن أتاحت ميزة تتيح للمستخدمين الحصول على محتوى حصري لقاء دفع رسوم شهرية مثل 4.99 دولار.

التدوينة فيس بوك تتيح المزيد من الطرق لكسب المال من المحتوى ظهرت أولاً على عالم التقنية.