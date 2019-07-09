دبي - بواسطة محمد فارس منذ أن تم إطلاق عدسة قوقل أو Google Lens بالإنجليزية للمستخدمين، كنا وما زلنا نصفها بالعدسة الذكيّة وذلك لما تُقدّمه من مزايا وأدوات، وخاصةً ميزة التعرّف البصري في الوقت الفعلي.

عمومًا، ستتمكن قريبًا من استخدام هاتفك الذكي وأنت جالس مثلًا في مقهي، من التعرّف على الفنان وراء لوحة ما.

حيث ستتعرف هذه الميزة الجديدة التي يتم اختبارها حاليًا في سان فرانسيسكو على الأعمال الفنية التي تراها خارج المعارض، وبنفس الوقت اخبارك بكيفية الوصول لصاحب اللوحة.

فيما يخص إمكانية الاستخدام، فهي على النحو التالي:

أولًا افتح تطبيق قوقل على هاتفك الذكي وفتح العدسة “Lens”.

بعد ذلك قم بتوجيه كاميرا هاتف إلى العمل الفني “اللوحة” ومن ثم النقر على النقطة الزرقاء.

سيؤدي ذلك إلى عرض شريط تمرير يحتوي على معلومات حول العمل، والذي يمكنك النقر فوقه لعرض سيرة الفنان بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال به.

في السياق ذاته، تم إنشاء هذه الميزة بالشراكة مع Wescover وهي عبارة عن منصة اكتشاف فني رقمي.

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وتقول Rachely Esman المدير التنفيذي لـ Wescover:

“إنها تأمل في أن يساعد هذا المشروع الناس على التعرّف على الفن وأن يرفع صورة الفنانين الذين يصنعون الأعمال الفنية”.

وأكملت حديثها:

“مع هذه المطابقات الدقيقة، نساعد المستخدمين على سد الفجوة بين الإلهام والمصدر كونهم يثقون في النتائج التي يحصلون عليها”.

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يُذكر أنه في تحديث أخير لعدسة قوقل، قد حصلت على عوامل تصفية جديدة، أبرزها التوصية لاختيار الطبق المفضّل في مطعم ما.

كذلك هناك عوامل تصفية أخرى مثل “التلقائي، الترجمة، النص، التسوّق”، مع تجديد كامل لواجهة المستخدم.

أخيرًا، وكما أشرنا سابقًا، ميزة التعرّف هذه في عدسة قوقل متاحة حاليًا للمستخدمي بشكل محدود، على أن يتم إطلاقها للجميع فور استكمالها.

المصدر:

Wescover

التدوينة عدسة قوقل بإمكانها الآن التعرّف على لوحة فنية وإخبارك بصاحبها ظهرت أولاً على عالم التقنية.