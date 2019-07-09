شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 41 شخصا وإصابة 1831 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 41 شخصا مصرعهم وأصيب 1831 آخرون بجروح جراء 1571 حادثا مروريا، خلال الفترة بين 30 يونيو الماضي و6 يوليو الجاري.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية - في بيان اليوم،الثلاثاء، إن أكبر حصيلة كانت في ولاية الجلفة بمصرع 9 أشخاص وإصابة 40 آخرين جراء 23 حادثا وتم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات.

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وأضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ12617 تدخلا خاصا بعمليات الإجلاء الصحي من خلال إجلاء 1553 جريحا وتحويل 10702 مريض إلى المستشفيات.