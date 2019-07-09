مصرع 41 شخصا وإصابة 1831 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 41 شخصا مصرعهم وأصيب 1831 آخرون بجروح جراء 1571 حادثا مروريا، خلال الفترة بين 30 يونيو الماضي و6 يوليو الجاري.
وقالت الحماية المدنية الجزائرية - في بيان اليوم،الثلاثاء، إن أكبر حصيلة كانت في ولاية الجلفة بمصرع 9 أشخاص وإصابة 40 آخرين جراء 23 حادثا وتم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفيات.
وأضاف البيان أن وحدات الحماية المدنية قامت بـ12617 تدخلا خاصا بعمليات الإجلاء الصحي من خلال إجلاء 1553 جريحا وتحويل 10702 مريض إلى المستشفيات.
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