شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى:تم تزويد القنوات الإعلامية بالأدلة على محاولات الحوثى استهداف الملاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إنه تم تزويد القنوات الإعلامية والمجتمع الدولي بالأدلة على محاولات ميليشيات الحوثي استهداف الملاحة البحرية.

وأضاف المالكي، طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية الليلة، إن الأدلة دامغة على ضلوع مليشيا الحوثي في محاولة فاشلة لاستهداف إحدى السفن التجارية عبر قارب مسير مفخخ في جنوب البحر الأحمر .

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وكان العقيد المالكي قد قال أمس إن القوات البحرية للتحالف تمكنت من إحباط محاولة إرهابية من قبل المليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر.