شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى برلين يبحث مع وزير الصحة الألمانى التعاون بمجال الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السفير د. بدر عبد العاطى، سفير مصر فى برلين، لقاءً مع "ينس شبان"، وزير الصحة الفيدرالى الألمانى، اليوم، حيث تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون والشراكة مع وزارة الصحة الألمانية فى مجال الرعاية الصحية ودعم الجهود المصرية فى تعزيز وتطوير منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وتحسين مستوى الخدمات الصحية، وخاصة فى ضوء مبادرة الرئيس "100 مليون صحة"، وجهود علاج فيروس "سي" على المستويين الوطنى والإفريقى فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقى والمبادرات والأفكار المصرية الطموحة لتعزيز قطاع الصحة فى أفريقيا.

وأكد عبد العاطى خلال اللقاء على الأولوية المتقدمة التى تحتلها موضوعات تعزيز الرعاية الصحية ودعم قطاع الصحة على أجندة الحكومة المصرية، وذلك على ضوء الأهمية البالغة التى توليها القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري.

كما استعرض عبد العاطى الإنجازات المصرية الكبيرة فى هذا الشأن، وخاصة التنفيذ الناجح لمبادرة "100 مليون صحة" وتوجيه الرئيس بعلاج فيروس "سي" فى عدد من الدول الأفريقية بهدف علاج مليون مواطن أفريقى، إلى جانب الجهود المصرية لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية للتطبيق الناجح لهذه المنظومة.

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وأعرب سفير مصر فى برلين عن تطلع مصر لتعزيز مستوى التعاون مع ألمانيا فى دعم قطاع الرعاية الصحية، وخاصة تدريب وتعزيز قدرات الأطباء المصريين، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات فيما يتعلق ليس فقط بالنواحى الطبية والعلاجية ولكن أيضاً إدارة وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، إلى جانب فرص التعاون فى مجال السياحة العلاجية وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعى، ولاسيما فى منطقة البحر الأحمر.

وأشاد الوزير الألمانى من جانبه بالجهود المصرية على صعيد تعزيز البنية التحتية، ولاسيما فى قطاع الكهرباء، وكذا على مسار تعزيز منظومة الرعاية الصحية ومكافحة فيروس "سي"، سواء فى مصر او فى افريقيا، مؤكداً تقدير الجانب الألمانى لما حققته الحكومة المصرية من إنجازات على هذا الصعيد.

كما أكد "شبان" على حرصه على استشراف سبل دعم التعاون بين وزارتى الصحة فى مصر وألمانيا، وممثلى شركات التأمين والرعاية الصحية الألمانية، لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرامج التعاون الصحى فى مصر وكذا فِى القارة الافريقية.