شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قرارات لمجلس الوزراء السعودى اليوم ..أبرزها التعاون مع السودان وسيشيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشرفيين من تسييس الحج، واستغلاله فى رفع شعارات سياسية أو مذهبية قد تفسد شعائر الحج.

وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء رئاسته مجلس الوزراء اليوم، حرصه على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة فى المنافذ البرية والبحرية والجوية وفى مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين.

واعتمد مجلس الوزراء 8 قرارات جديدة، من أبرزها الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشيل، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك

وجدد الملك سلمان خلال ترأسه مجلس الوزراء، بعد ظهر، الثلاثاء، فى قصر السلام بجدة، دعوته حجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أى شعارات سياسية أو مذهبية، وأنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأى حال من الأحوال وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضى به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك.

كما أشاد مجلس الوزراء السعودي، وفقًا لما نشرته وكالة "واس"، بالتطور الذى تشهده خدمة الحجاج كل عام، منوهًا فى هذا السياق بما تحققه مبادرة طريق مكة التى تعد إحدى المبادرات التى يجرى تنفيذها ضمن برامج التحول الوطنى 2020 تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم، وما تحرزه من تقدم فى اختصار الوقت والجهد على حجاج بيت الله الحرام فى عدد من الدول.

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كما وافق على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية، وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

وشملت القرارات أيضا، الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189/47) ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (36 ـ 17/40/د) .

وقرر مجلس الوزراء كذلك، تعديل اسم "هيئة النقل العام" ليكون: "الهيئة العامة للنقل"، وتعديل تنظيم هيئة النقل العام، الصادر بقراره رقم (323) .