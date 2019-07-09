السفير التركي يطلع برلمانيين أردنيين على خطوات مكافحة "غولن" الإرهابي

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

أطلع مراد قرة غوز، سفير أنقرة بعمان، الثلاثاء، أعضاءً في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان)، على خطوات بلاده في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي، بعد المحاولة الإنقلابية الفاشلة في يوليو/تموز 2016.

جاء ذلك خلال مشاركة قرة غوز، في الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنتي الصداقة والعلاقات الخارجية في المجلس، حول العلاقات مع تركيا، وفق بيان للسفارة التركية، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وأشار البيان أن قرة غوز "قدم شرحا حول التطور الذي حصل في العلاقات بين تركيا والأردن في الفترة الأخيرة، والخطوات المتخذة في مجال مكافحة منظمة (غولن) بعد محاولة الانقلاب الغادر في 15 يوليو 2016".

كما لفت أن اللقاء تناول "حرب تركيا ضد الإرهاب، وسياستها حول ملفات سوريا واللاجئين، ووضع القدس والقضية الفلسطينية".

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وفي اجتماع مغلق، قام أعضاء من مجلس الأعيان بتوجيه أسئلة متنوعة حول السياسة الداخلية والخارجية لتركيا، بالإضافة إلى استفسارات حول التطورات الاقتصادية، وفق البيان.

وأشار إلى مشاركة 12 عضوا من مجلس الأعيان في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجموعة الصداقة الأردنية التركية منير صوبر.

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