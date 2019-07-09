السودان يؤكد حرصه على زيادة التعاون مع تركيا

أكدت السودان، الثلاثاء، حرصه على زيادة التعاون مع تركيا في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقاء الوكيل المكلف لوزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب فضل؛ بمكتبه في الخرطوم، بسفير تركيا لدى السودان عرفان نذير أوغلو، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وناقش الاجتماع مستوى العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وتطرق الجانبان إلى مجالات التعاون بين تركيا والسودان التي تشمل المجال الزراعي والصحي والفني والثقافي والتعليمي والمصرفي والتجاري ومجال الطيران.
وأشارت الوكالة أن الوكيل المكلف أشاد بمستوى العلاقات مع تركيا، مؤكداً حرص بلاده على زيادة التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
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