"داخلية" غزة تجري مناورة تُحاكي التعامل مع "تهديد أمني مفاجئ"

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة(تديرها حركة حماس)، الثلاثاء، إن قواتها في القطاع" تنفذ مناورة طارئة تُحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ".

جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب للناطق باسم وزارة الداخلية إياد البزم، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال البزم:" إن المناورة في إطار فحص جهوزية القوات والأجهزة الأمنية".

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ولم تدل الداخلية بمزيد من المعلومات، غير أن قواتها انتشرت بشكل مفاجئ في القطاع، بحسب مراسل الخليج 365.

وشنت إسرائيل خلال السنوات الماضية، ثلاثة حروب على قطاع غزة، بدأت بأولها عام 2008، والثانية نهاية 2012، والثالثة في 7 يوليو/تموز من 2014، نجم عنها مئات القتلى والجرحى، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

يذكر أن حركة حماس تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران/ يونيو 2007، بعد مواجهات مسلحة مع قوات السلطة الفلسطينية، عقب وقت قصير من فوز الحركة في الانتخابات التشريعية.

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