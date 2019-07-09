مجلس الوزراء السعودي يدعو الحجاج لعدم رفع شعارات سياسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحجاج بيت الله الحرام، الذين بدأت طلائعهم تصل إلى المملكة لأداء مراسم الحج.

ووجه خادم الحرمين الشريفين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بالحرص على تيسير أداء جميع الحجاج مناسكهم وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة في المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي مختلف المرافق على طرق رحلتهم إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة كما هو المعتاد كل عام منذ تأسيس المملكة.

وجدد مجلس الوزراء السعودي دعوته لحجاج بيت الله الحرام التفرغ لأداء شعائر الحج، ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية، مؤكدا على أنه لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوالوسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأشاد مجلس الوزراء بالتطور الذي طرأ على خدمة الحجاج كل عام، منوها في هذا السياق بما تحققه مبادرة طريق مكة التي تعد إحدى المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني 2020 تحقيقا لرؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتيسير أداء مناسكهم.