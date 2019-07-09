صحيفة: أبو مرزوق يصل إلى مصر بشكل مفاجئ

وبحسب المصادر الخاصة، فإن أبو مرزوق التقى بالوفد المصري، وبحث معه ملفات المصالحة وشروط إسرائيل حول تطبيق التفاهمات؛ بحسب الموقع الإلكتروني "I24NEWS".

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وأضافت المصادر، أن زيارة أبو مرزوق، تأتي وسط تكثيف الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية، بين حركتي "فتح" و"حماس".

وأكدت مصادر في قطاع غزة أن المخابرات المصرية أبلغت حركة "حماس" بأن بقاء البحر مفتوحا أمام الصيادين، وإدخال المحروقات لمحطة توليد الكهرباء، بالإضافة إلى إدخال الأموال للأسرة الفقيرة، مرهون بإشراف الأمم المتحدة.

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة عبرية النقاب عن إعادة السلطة الفلسطينية التفكير في الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، أن الفلسطينيين يعيدون التفكير بكل ما يتعلق في "صفقة القرن"، حيث يبحثون عن مسارات جديدة لعدم إضاعة فرصة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.