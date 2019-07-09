دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Duo Icon Pack: يُقدّم لمستخدمي أندرويد أكثر من 950 أيقونة و 30 خلفية

Duo Icon Pack هو تطبيق يسمح لك بتخصيص جهاز أندرويد مع حزمة من مئات رموز التطبيقات، بالإضافة إلى مجموعة من الخلفيات التي يُمكِن تطبيقها على الشاشة الرئيسية وشاشة القفل.

وهنا، يتضمّن التطبيق أكثر من 950 رمز مصنوع يدويًا، سواء أيقونات للتطبيقات أو أيقونات للمجلدات، مع العثور على أي أيقونة من خلال أداة البحث المُدمجة.

كما ومن الممكن تصفية الأيقونات حسب الفئة، وكما أشرنا هناك أكثر من 30 خلفية متوفرة يمكن تطبيقها على شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية أو كلاهما.

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وفي خيارات تطبيق Duo Icon Pack، يُمكِنُكَ اختيار سمة التطبيق وتمكين أو تعطيل الرسوم المتحركة وتلوين شريط التنقل والإشعارات وغيره.

من جانبه يدعم Duo Icon Pack تطبيق أيقوناته على أغلب اللانشرات المعروفة وهي على النحو التالي:

Action Launcher.

ADW Launcher.

Apex Launcher.

Aviate Launcher.

Evie Launcher.

Go Launcher.

Holo Launcher.

Hyperion Launcher.

Lawnchair Launcher.

Lean Launcher.

L Launcher.

Lucid Launcher.

Mini Launcher.

Next Launcher.

Nova Launcher.

Solo Launcher.

TSF Launcher.

Unicon Pro.

أخيرًا، وكما هو الحال مع معظم تطبيقات حزم الأيقونات، يتوفّر تطبيق Duo Icon Pack لنظام أندرويد مقابل 1.10$، على أن يدعم أندرويد 4.1 فأحدث.

التدوينة Duo Icon Pack: يُقدّم لمستخدمي أندرويد أكثر من 950 أيقونة و 30 خلفية ظهرت أولاً على عالم التقنية.