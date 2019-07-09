دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سلسلة فنادق ماريوت تواجه غرامة بقيمة 123$ مليون من المملكة المتحدة

سلسلة فنادق ماريوت العالمية تواجه غرامة بقيمة 123$ مليون من المملكة المتحدة بسبب تسريب بيانات نحو 400 مليون نزيل.

أعلنت سطلة حماية المستهلك البريطانية أنها فرضت غرامة بقيمة 99 مليون جنيه أسترليني أي ما يعادل 123 مليون دولار أمريكي على سلسلة فنادق ماريوت بسبب اختراق البيانات الكبير الذي أدى إلى تسريب بيانات نحو 400 مليون نزيل في فنادق السلسلة وتم الكشف عنه في نهاية العام الماضي.

وأشارت التحقيقات وقتها، أن نحو 5 ملايين نسخة لجوازات السفر وأكثر من 8 ملايين بطاقة ائتمان تم تسريبها في الحادث.

كانت البيانات المُسربة ضمن قاعدة بيانات سلسلة منتجعات Starwood التي استحوذت عليها ماريوت، وقد بدأ الاختراق في 2014 لكنه لم يتم اكتشافه سوى في نوفمبر من 2018، لتقوم الشركة بعدها بفصل نظام حجوزات Starwood عن باقي عملياتها تجنبًا لخسائر جديدة.

وقال مكتب المفوض العام في المملكة المتحدة تعقيبًا على التحقيق الذي قامت به البلاد: “ماريوت فشلت في بذل الجهد والعناية الكافية للبيانات عندما استحوذت على Starwood وقد كان يتوجب عليها بذل المزيد لحماية البيانات.”

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كان تسريب البيانات من سلسلة فنادق ماريوت قد شمل 30 مليون مستخدم من دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

يُشار أن العديد من الأشخاص والشركات قاموا برفع دعوات قضائية ضد سلسلة ماريوت نهاية العام الماضي بعد هذا الاختراق.

المصدر:

TechCrunch

التدوينة سلسلة فنادق ماريوت تواجه غرامة بقيمة 123$ مليون من المملكة المتحدة ظهرت أولاً على عالم التقنية.