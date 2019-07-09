دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع متجر ابل يتوقف عن بيع أجهزة MacBook المميزة بحجم 12 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت شركة ابل مؤخراً بإزالة الصفحة الخاصة بأجهزة MacBook المميزة بحجم 12 إنش من متجرها، كما بدأت الشركة في تحديث أجهزة MacBook Air مع عروض بأسعار أقل لهذه الفئة في متجر ابل.

بعد تحديث أجهزة MacBook Air وMacBook Pro المميزة اليوم بمعالجات أقوى، تم رصد غياب أجهزة MacBook المميزة بحجم 12 إنش من متجر ابل.

قدمت شركة ابل أجهزة MacBook المميزة بحجم 12 إنش للمرة الأولى خلال 2015، حيث جاء بتصميم جديد من ابل مع منفذ USB C للمرة الأولى، مع لوحة مفاتيح butterfly، أيضاً كان أول أجهزة ماك بوك الذي انطلق دون شعار ابل المضيء، وقد أكدت ابل بالفعل اليوم على توقفها عن بيع هذه الفئة من الأجهزة.

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ولقد إستمرت ابل بهذا التصميم المميز لأجهزة ماك بوك بحجم 12 إنش لفترة طويلة، إلا أن أحدث التسريبات تشير إلى أن ابل ستقدم تصميم جديد للوحة المفاتيح في الإصدارات القادمة من أجهزة MacBook Pro، على أن يدعم التصميم الجديد مفاتيح بعمق أكبر لتقدم آداء أفضل من الإصدار الحالي.

المصدر

هذا الموضوع متجر ابل يتوقف عن بيع أجهزة MacBook المميزة بحجم 12 إنش ظهر على التقنية بلا حدود.